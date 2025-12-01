Dolar
42.52
Euro
49.40
Altın
4,241.21
ETH/USDT
2,835.00
BTC/USDT
86,238.00
BIST 100
10,885.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sakaryaspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Salih Ulaş Şahan  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sakaryaspor'a konuk olacak

Ankara

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, kupaya 4. eleme turundan başlarken Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 3. eleme turunda İnegölspor'u 4-0 yenerek bu tura yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kars'ta kar etkili oldu
İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesi yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesi yarın başlayacak

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sakaryaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla döndü

Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
Galatasaray, Kadıköy'deki son 9 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu

Galatasaray, Kadıköy'deki son 9 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 404. randevu

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 404. randevu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet