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Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupasında tur atladı

Trendyol 1. Lig kulüplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda ağırladığı Nesine 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor'u normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 1-0 yenerek tur atladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupasında tur atladı

Ankara

Trendyol 1. Lig kulüplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda ağırladığı Nesine 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor'u normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 1-0 yenerek tur atladı.

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