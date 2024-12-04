Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupasında tur atladı
Trendyol 1. Lig kulüplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda ağırladığı Nesine 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor'u normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 1-0 yenerek tur atladı.
Ankara
Trendyol 1. Lig kulüplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda ağırladığı Nesine 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor'u normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 1-0 yenerek tur atladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.