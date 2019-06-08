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Spor, Futbol

Gazişehir Gaziantep Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı.

Kerem Kocalar   | 08.06.2019
Gazişehir Gaziantep Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Altıparmak ile olan sözleşmenin sona erdiği ve yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Takımımızı Süper Lig'e yükseltme başarısını gösteren Mehmet Altıparmak ve değerli ekibine yürekten teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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