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Spor, Futbol

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Süper Lig'e yükselmeyi güzel bir şekilde başardık

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, "İnsanlar bu ligin ne kadar zor olduğunu, hatta Süper Lig'den daha zor olduğunu söylese de biz Süper Lig'e yükselmeyi güzel bir şekilde başardık. Şimdi sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ali Korkmaz  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Süper Lig'e yükselmeyi güzel bir şekilde başardık Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan - AA

İzmir

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı başaran Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmandan önce yaptığı açıklamada, bu sezonu iyi bir şekilde bitirdiklerini, başta oyuncular olmak üzere herkesin katkısıyla Süper Lig'e yükseldiklerini söyledi.

Göztepe'ye göreve geldiğinde stadın yarı yarıya dolduğunu hatırlatan Stoilov, "Bunu bizim kesinlikle tam olarak doldurmamız ve kapalı gişe oynatmamız gerekiyordu. Futbol tarzımızı biraz değiştirdik. Daha atak, daha agresif bir oyun oynamak istedik ve bununla ilgili de oyuncularımızla çalışmalar yaptık. Oyuncularımız ne istediğimizi çok iyi bir şekilde anladı ve stadımızda son 10 maçı da taraftarlarımızla kapalı gişe oynadık." ifadelerini kullandı.

Stanimir Stoilov, taraftarlara verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Futbolda zor günler de var. Onların her zaman bizim yanımızda olacağına inanıyorum. Futbolda ne yapmayı biliyorsanız, aklınızda bir şeyler varsa istediklerinizi gerçekleştirmek daha kolaydır. Benim de zaten geldiğimde aklımda bir plan vardı. Daha önce çalıştığım kulüplerde de planım hazırdı. Planımın üzerine çalışmaları gerçekleştirdim sonra da başarı geldi."

Bulgar teknik adam, kazanmayı sevdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Benim için beraberlik hiçbir zaman iyi bir sonuç olmadı. Bunu oyuncularıma da aynı şekilde hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini ilettim. Oyuncularım da zaten bu dediğim şeylere sahip, bunu kalbinde hisseden oyuncular. Zaten onların da desteğiyle birlik olduk ve bununla beraber iyi sonuçlar gelmeye başladı. Bu sonuçlarla beraber yolumuza her gün güçlenerek devam ettik. Hoca olarak benim için en önemlisi oyuncularımı her gün daha iyi olmaları için zorlamamdı. Çünkü ben onlar geliştiği zaman iyi olurum ama gelişmezlerse iyi olmam."

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