Dolar
32.27
Euro
34.67
Altın
2,307.33
ETH/USDT
3,005.80
BTC/USDT
62,272.00
BIST 100
10,290.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ön iniş takımları arızalanan yabancı bir şirkete ait kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'na gövde üzerine iniş yaptı.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, şampiyonlukla kasasını doldurmayı hedefliyor

Süper Lig'de son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, mutlu sona ulaşması halinde yaklaşık 250 milyon lirayı kasasına koyacak.

Emrah Oktay  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Galatasaray, şampiyonlukla kasasını doldurmayı hedefliyor

İstanbul

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda ciddi bir gelirin de sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı. Ligin 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

İki müsabakanın sonucuna göre sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray, Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde 250 milyon liraya yakın bir geliri kasasına koyacak.

Şimdiye kadar yaklaşık 200 milyon lira hak etti

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümde yaklaşık 200 milyon lira para ödülünü garantiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Süper Lig'de 35 hafta sonunda 31 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 80 milyon 860 bin lira kazandı.

"Cimbom" söz konusu kalemlerden toplamda 196 milyon 515 bin lira geliri garantiledi.

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

Şampiyonluk primi yaklaşık 40 milyon lira

Galatasaray, şampiyon olması halinde şampiyonluk primi olarak yaklaşık 40 milyon lira kazanacak.

Yayın havuzundaki gelirin yüzde 6’sı, sezon sonunda ilk altı sırayı alacak takımlar arasında kademeli şekilde paylaştırılacak. Toplamda 123 milyon 341 bin liranın dağıtılacağı bu kalemde, şampiyonluğa uzanan takıma 39,8 milyon lira verilecek.

Şu ana kadar yaklaşık 200 milyon lira kazanan Galatasaray, şampiyon olması durumunda da 40 milyon liraya yakın gelir elde edecek. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 maçı da kazanırsa 7 milyon 464 bin lira daha alacak.

Galatasaray'ın bu primleri alması durumunda toplam geliri 243 milyon 779 bin liraya çıkacak. Bu rakam, 20 takım arasında dağıtılacak toplam yayın gelirinin de yaklaşık yüzde 12'sine denk geliyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da voleybol maçı sonrası baba ve kızını darbedenlere 26 yıl hapis istemi
Türk Silahlı Kuvvetleri mayıs ayında 3 büyük tatbikat icra edecek
Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Csak: Macarlar için Türkiye büyük bir kardeş gibi
Hava yolu yolcu trafiği rekor tazeledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, EURO 2024'te Türkiye'ye güveniyor

Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, EURO 2024'te Türkiye'ye güveniyor

PFDK'den Fatih Karagümrük futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza

Galatasaraylı taraftarlara Socios.com'un projesiyle fan token kazanma fırsatı

Galatasaray, şampiyonlukla kasasını doldurmayı hedefliyor

Galatasaray, şampiyonlukla kasasını doldurmayı hedefliyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor
Göztepeli futbolcular Süper Lig'e çıkmalarını değerlendirdi: Bunlar yeni hayallerin başlangıcı

Göztepeli futbolcular Süper Lig'e çıkmalarını değerlendirdi: Bunlar yeni hayallerin başlangıcı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet