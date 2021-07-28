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Spor, Futbol

Gaziantep Teknik Direktörü Bulut: En az iki forvet ile orta sahaya ve defansa futbolcu alacağız

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, ikisi forvet hattına olmak üzere 4-5 futbolcu daha transfer edeceklerini söyledi.

Mehmet Akif Parlak   | 28.07.2021
Gaziantep Teknik Direktörü Bulut: En az iki forvet ile orta sahaya ve defansa futbolcu alacağız

Gaziantep

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erol Bulut, takım televizyonuna açıklamada bulundu.

Kamp dönemine 27 Haziran'da Gaziantep'te başladıklarını, ardından Bolu'da sürdürdüklerini belirten Bulut, bu sürede taktiksel çalışmalar yaptıklarını ve bazı hazırlık maçları oynadıklarını aktardı.

Bulut, özellikle taktiksel oyuna yoğunlaştıklarını anlatarak, "Daha öncede söylediğim gibi 5'li sistemde devam edeceğiz. Çünkü bu takım son iki sene bu sistemde iyi performans gösterdi. Biz üzerine koymaya çalışıyoruz. Avusturya kampında net gözüküyor ki takım taktiksel olarak iyi seviyeye yavaş yavaş yaklaşıyor." diye konuştu.

"Hiç kimsenin, 'benim sözleşmem var' diye yerinden emin olmaması lazım"

"En iyi antrenman maç oynamaktır." diyen Bulut, sezon hazırlıkları kapsamında şimdiye kadar 6 maç oynadıklarını ifade etti.

Hazırlık maçlarında hataları görme olasılığının daha yüksek olduğunu dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Bol maç oynayarak hatalarımızı orada tespit edip onun üzerinde durmaya çalışıyoruz. 6 maç yaptık, iki maç daha yapacağız. Futbolcuları daha net görme şansızım oluyor. Dün oynadığımız hazırlık maçında beni çok mutlu eden bir tablo vardı. Taktik anlayışında defans anlamında... Hücum anlamında biraz eksiğimiz var, pozisyonları değerlendirme konusunda ama söylediğimiz gibi birkaç transfer daha aramıza katarsak Gaziantep'i daha farklı bir pozisyona sokmuş olacağız. Aramızdan ayrılan futbolcular da olacak çünkü burada en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Hiç kimsenin, 'benim sözleşmem var' diye yerinden emin olmaması lazım. Eksik olan kişiler aramızdan ayrılacak veya kiralığa gönderilecek. Onların yerine istediğimiz bize daha uyum sağlayan performansıyla katkı sağlayan futbolcular olacak."

Bulut, takımın son iki yılda oyunu arkadan atılan uzun paslarla kurduğunu ancak bunu değiştireceklerini belirterek, "Biz o alışkanlığın dışına çıkmak istiyoruz. Oyunu arkada kurarak pas trafiğiyle opsiyonlarımızla kaleye gitmeye çalışıyoruz. Bu son oynadığımız iki hazırlık maçında daha net şekilde ortaya çıktı. Bunu denedik ve gol pozisyonlarına da girdik. Bu sene pas trafiğinde biraz daha çaba göstereceğiz. Gelecek arkadaşlarla bu pas trafiği yüzde olarak daha üst seviyeye gelecek." ifadelerini kullandı.

"En az iki forvet alacağız"

Takıma yeni oyuncular alınacağını bu konuda taraftarın beklentilerinin farkında olduklarını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"İyi transferlere dokunduk ama futbolcular tercihlerini başka kulüpten yana kullandı. Birkaç futbolcunun daha üzerinde duruyoruz. En az iki forvet ile orta sahaya ve defansa futbolcu alacağız. Taraftarlarımız bilsin ki 4-5 transfer daha gözüküyor. Bunları en kısa zamanda takıma kazandıracağız."

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