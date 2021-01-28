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Spor, Futbol

Gaziantep FK'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kerem Kocalar   | 28.01.2021
Gaziantep FK'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüpteki futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline, Galatasaray maçı öncesi Kovid-19 testleri uygulandı.

Kovid-19 test sonucuna göre, bir futbolcunun testi pozitif olarak raporlandı.

Açıklamada, "Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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