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Spor, Futbol

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle 2. yarı başlamadan tatil edildi.

Fırat Özdemir   | 18.01.2022
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

İlk yarısı golsüz sona eren maçın devre arasında hakem Ümit Öztürk, sahada incelemelerde bulundu.

Devre arasının ardından sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları, hakem Öztürk ile bir süre sahada bekledi.

Hakem Öztürk, yaptığı görüşmeler sonrasında soyunma odasına gitti. Daha sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.

Bu arada, her iki kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mücadelenin yarın saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacağını duyurdu.


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