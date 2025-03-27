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Spor, Futbol

Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

Ömer Faruk Salman  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak

Gaziantep

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde çıktığı son 3 maçında, İkas Eyüpspor'u 3-1, Beşiktaş'ı 2-1, Bellona Kayserispor'u 1-0 yenip üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep ekibi, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4. galibiyete ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Geride kalan 26 maçta 38 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 36 kez havalandırdı, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

3 oyuncu geri dönüyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, cezaları nedeniyle geçen hafta değerlendiremediği 3 oyuncusuna Konya deplasmanında kavuşabilecek.

Geçen haftaki Kayserispor maçında kart cezaları nedeniyle takımdan ayrı kalan Viana, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ, Konya'da genç teknik adamdan forma bekleyecek.

Deplasmanda zorlanıyor

Deplasman karnesi kötü olan Güneydoğu temsilcisi, ligde çıktığı 12 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından 3'er puan alabildi.

Bu sezon Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa deplasmanlarından ise beraberliğe ulaşabilen Gaziantep temsilcisi, diğer 8 maçından da puansız ayrıldı.

5 oyuncu kart sınırında

Gaziantep FK'de Konyaspor maçı öncesi 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Ndiaye, Kozlowski, Semih Güler, Lungoyi ve Sorescu Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 30. haftada oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

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