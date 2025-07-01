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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Surinamlı savunma oyuncusu Myenty Abena'yı renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Surinamlı stoper Myenty Abena'yı kadrosuna kattı.

Ömer Faruk Salman  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Gaziantep FK, Surinamlı savunma oyuncusu Myenty Abena'yı renklerine bağladı

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Abena'nın kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Myenty Abena'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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