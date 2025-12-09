Dolar
42.55
Euro
49.55
Altın
4,190.71
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,189.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarına ilişkin açıklama

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de 2-2 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK karşılaşmasındaki hakem kararlarını eleştirdi.

Ceren Aydınonat  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarına ilişkin açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir. Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva'nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir. Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır." denildi.

"Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım' demişti." ifadelerine yer verilen açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

"Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyoruz, köpeksiz köy bulanlar kim? Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim? 'Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım' dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız? 'Gerekeni yapacağım' dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız? Hacıosmanoğlu'nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in iki ilçesine 24 saat su verilemeyecek
Ordu'da asma katın çökmesi sonucu düşen kişinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
"Futbolda bahis" soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada ara karar
Emine Erdoğan'dan "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarına ilişkin açıklama

Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarına ilişkin açıklama

Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yükselişe geçti

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yükselişe geçti
Trabzonspor'da son haftaların golcüsü Muçi

Trabzonspor'da son haftaların golcüsü Muçi
Gençlerbirliği, bu sezonki galibiyetlerinin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı

Gençlerbirliği, bu sezonki galibiyetlerinin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet