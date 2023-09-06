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Spor, Futbol

Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı.

Mehmet Akif Parlak  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile prensipte anlaştı

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada, Sumudica ile prensipte anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

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