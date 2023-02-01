Gaziantep FK, Hatayspor'u 4 golle geçti

Gaziantep
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
8. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Maxim'in ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
25. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan El-Kaabi'nin sert vuruşunda top üstten auta çıktı.
27. dakikada konuk ekip Atakaş Hatayspor golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortaya El-Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1
38. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Halil İbrahim Pehlivan'ın pasında topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Jevtovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Furkan Soyalp'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
İlk yarı 1-1 berabere bitti.
İkinci yarı
48. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lobjanidze'nin pasında topu önünde bulan Bertuğ'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç kurtardı.
52. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Maxim'in ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.
56. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Ömürcan Artan'ın ceza sahası içerisine ortasında Markovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-1
77. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Furkan Soyalp'ın ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Markovic, kaleci Erce Kardeşler ile kaldığı pozisyonda vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
86. dakikada Gaziantep FK, farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Figueiredo'nun pasında topu önünde bulan Merkel, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılıp vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
Karşılaşmayı Gaziantep FK, 4-1 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.