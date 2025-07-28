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Spor, Futbol

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini uzattı

Galatasaray, savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini uzattı.

Metin Arslancan  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini uzattı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, Abdülkerim Bardakcı ile 30 Haziran 2027'ye Kaan Ayhan ile 30 Haziran 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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Ay-yıldızlı formayı da giyen tecrübeli futbolcular, Galatasaray'da aynı dönem içinde 3 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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