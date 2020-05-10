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Spor, Futbol

Garry Rodrigues: Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncem olmadı

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Ercan Çakar   | 10.05.2020
Garry Rodrigues: Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncem olmadı

İstanbul

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncem olmadığı gibi görüşmem de olmadı. Bu kulübe hizmet etmekten son derece mutlu ve memnunum. Kalan maçları da en iyi şekilde tamamlayıp, yeni sezona tamamen hazır olmaktan başka bir gelecek planım yok. Ben olumsuz düşünmediğim, konuşmadığım halde sürekli yalan haberlerle hem kulübü hem beni zor duruma sokmanızdan yoruldum. Lütfen artık bundan vazgeçin."


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