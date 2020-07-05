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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Marcao: Takımımdaki yerimi almaya hazırım

Galatasaraylı futbolcu Marcao, Süper Lig'de yarınki Trabzonspor maçına hazır olduğunun mesajını verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 05.07.2020
Galatasaraylı futbolcu Marcao: Takımımdaki yerimi almaya hazırım

İstanbul

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan sarı-kırmızılı futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Yarınki maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımdaki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı. 

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