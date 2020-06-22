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Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Lemina'dan kaptanlık açıklaması

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta sahaya kaptan olarak çıkmaktan onur duyduğunu belirtti.

Emre Doğan   | 22.06.2020
Galatasaraylı futbolcu Lemina'dan kaptanlık açıklaması

İstanbul

Lemina, Instagram hesabından Türkçe, İngilizce ve Fransızca yayımladığı mesajda, "Dün akşamki maç hakkında uzun uzun konuşabiliriz ancak ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz Galatasarayız. Dün akşam Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum. İyi dilekleriniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda forma giydiği 27 maçta 1 gole imza attı.

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