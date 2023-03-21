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A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
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Spor, Futbol

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Hilmi Sever  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine Galatasaray Kulübünde devam edileceği belirtildi.

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