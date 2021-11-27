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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu belli oldu

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu.

Emrah Oktay   | 27.11.2021
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu belli oldu Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim, Malatya'ya götürülecek kadroda sakatlıkları bulunan Arda Turan ile Sacha Boey'un yanı sıra Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk'e yer vermedi.

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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