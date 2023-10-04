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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Manchester United zaferi İngiliz basınında geniş yer aldı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında dün konuk olduğu Manchester United'ı 2 kez geri düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmesi, İngiliz basınında geniş yer aldı.

Zuhal Demirci  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Galatasaray'ın Manchester United zaferi İngiliz basınında geniş yer aldı

Londra

Haberlerde, Galatasaray'ın sergilediği futbolla İngiliz ekibini şoke ettiği yorumlarına yer verilirken, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve takımının performansına yönelik sert eleştiriler yapıldı.

The Independent: "30 yıl sonra Manchester United cehennemi bulmuş olabilir"

The Independent gazetesinin maçla ilgili değerlendirmesinde, Erik ten Hag ile Manchester United'ın kendi yarattıkları umutsuz ve kasvetli karmaşanın daha da derinleştiği aktarıldı.

Haberde, 1993'te Galatasaray deplasmanına giden Manchester United'ın, "Cehenneme hoş geldiniz" pankartlarıyla karşılandığı hatırlatılarak, "30 yıl sonra Manchester United cehennemi bulmuş olabilir: İstanbul'da değil, Manchester'da. Dört gün içinde evlerinde aldıkları ikinci yenilgi onları krize sürükledi." denildi.

Sky Sports: "Şok Şampiyonlar Ligi yenilgisi"

Sky Sports'ta yer alan haberde, "Erik ten Hag'ın takımı için şok Şampiyonlar Ligi yenilgisi" başlığı kullanıldı.

Haberde, Manchester United'ın stadı Old Trafford'da Galatasaray'a 3-2 yenilerek, Erik ten Hag yönetimindeki endişe verici performansını sürdürdüğü kaydedildi.

Müsabakada Rasmus Hojlund'un Manchester United'ı iki kez öne geçirdiği hatırlatılırken, kaleci Andre Onana'nın hatası sonrası Casemiro'nun durumu kurtarmak isterken kırmızı kart gördüğü, Türk takımının ise her seferinde Manchester United oyuncularını geri püskürttüğü dile getirildi.

Ayrıca, penaltı vuruşundan yararlanamayan Galatasaraylı oyuncu Mauro Icardi'nin, bunu galibiyeti getiren golüyle telafi ettiği vurgulandı.

BBC Sport: "Galatasaray, Mancester United'ı şoke etti"

BBC Sport maçla ilgili haberinde, "Galatasaray iki kez geriden gelip, Manchester United'ı şoke etti" başlığına yer verdi.

Haberde, "Manchester United, Galatasaray'ın Old Trafford'da geri dönüş niteliğinde bir Şampiyonlar Ligi galibiyeti elde etmek için yaptığı savunmanın avantajını kullanmasıyla, bir kayıptan diğerine sürüklendi." ifadeleri kullanıldı.

The Guardian: "Manchester United'ın ızdırabı sürüyor"

The Guardian gazetesi haberinde, "Casemiro'nun kırmızı kartı ve Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Manchester United'ın ızdırabı sürüyor" değerlendirmesini yaptı.

Haberde, "Manchester United'ın 1993'teki meşhur Galatasaray karşılaşması yeni boyut kazandı." yorumunda bulunuldu.

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