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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Metin Arslancan  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı

İstanbul

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu kadroda yer almadı.

Öte yandan Victor Nelsson'un ise son antrenmana katılmadığı ve muhtemel bir transfer ihtimalinden dolayı kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda olmadığı açıklandı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı müsabakanın kamp kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Efe Akman, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Michy Batshuayi, Victor Osimhen

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