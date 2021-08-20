Dolar
8.50
Euro
9.94
Altın
1,785.48
ETH/USDT
3,251.10
BTC/USDT
47,551.00
BIST 100
1,439.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu belli oldu

Galatasaray'ın dün Danimarka temsilcisi Randers'le oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu netlik kazandı.

Emrah Oktay   | 20.08.2021
Galatasaray'da sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu belli oldu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, deplasmanda oynanan Randers müsabakasının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan'ın MR'ının çekildiği bildirildi.

Yapılan tetkikler sonucunda tecrübeli futbolcunun sol ayak bileği iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ile eşlik eden yumuşak dokusunda ise kanama tespit edildiği kaydedildi.

Arda'nın tedavisine başlandığı aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi
Dünya genelinde 4 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrenciler ve öğretmenler okula maske takarak gelecekler
İsrail Başbakanı Bennett, üçüncü doz Kovid-19 aşısını da yaptırdı

Benzer haberler

Galatasaray'da sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu belli oldu

Galatasaray'da sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu belli oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: TFF kurulları haksız kararlarla Galatasaray'a diz çöktürmek istiyor

Kuveytli koleksiyoncunun açtığı uluslararası futbol müzesi büyük ilgi topluyor

Beşiktaş yarın Gaziantep'e konuk olacak

Beşiktaş yarın Gaziantep'e konuk olacak
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur şansını rövanş maçına bıraktı

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur şansını rövanş maçına bıraktı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak