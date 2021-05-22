Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

İstanbul
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Marcao'ya 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 300 bin, 2023-2024 sezonu için net 1 milyon 400 bin avro sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.
Galatasaray Kulübü, 2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz'in Chaves ekibinden transfer ettiği Marcao ile 3,5 yıllığına anlaşmaya varmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.