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Spor, Futbol

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, normal süresi ve uzatma bölümleri 3-3 berabere biten maçta Galatasaray'a seri penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

Ercan Çakar   | 29.12.2021
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul


9. dakikada Altaş Denizlispor 1-0 öne geçti. Mustafa Çeçenoğlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan İlhan Depe, ceza sahasına girerek kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

30. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Alparslan Öztürk'ün ceza sahasının sağ tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulkadir Sünger'in ayağıyla müdahale ettiği top ağlara gitti: 1-1

38. dakikada Bünyamin Balat'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Darri, yaptığı aşırtma vuruşuyla topu önde olan kaleci İsmail Çipe'nin üzerinden filelere gönderdi: 1-2

Altaş Denizlispor karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

49. dakikada Galatasaray tekrar skora denge getirdi. Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Mustafa Muhammed'in kafayla indirdiği topu kale sahasında Halil Dervişoğlu filelerle buluşturdu: 2-2

50. dakikada Galatasaray öne geçti. Morutan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Muhammed, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-2

90+9. dakikada Altaş Denizlispor skoru 3-3 yaptı. Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Gökhan Süzen'in kafayla aşırttığı topu kale sahasında Işık Kaan Arslan çıkartmaya çalışırken, savunmada Nelsson'a çarpan meşin yuvarlak sarı-kırmızılıların ağlarına gitti.

Normal süresi 3-3 berabere biten maçta uzatmalara gidildi.

Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları

Penaltılarda iki takım da kullandıkları ilk 5 atışı gole çevirdi.

Galatasaray'dan ilk 5 penaltıyı Nelsson, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mustafa Muhammed ve Van Aanholt kullandı. Altaş Denizlispor'da ise ilk 5 penaltıda topun başına Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir ve kaleci Abdulkadir Sünger geçti.

Oğulcan Çağlayan'ın kullandığı Galatasaray'ın 6. penaltısını kaleci Abdulkadir Sünger kurtarırken, Altaş Denizlispor'un penaltısını kullanan Schwechlen topu filelere gönderdi.

Penaltı atışları sonucunda rakibine üstünlük sağlayan Altaş Denizlispor adını son 16 turuna yazdırırken, Galatasaray ise kupaya katıldığı ilk turdan veda etti.

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