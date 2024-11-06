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Spor, Futbol

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın açıklamasına yalanlama

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın her iki takımın bu sezonki maçlarda pozisyonların yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığı yönündeki açıklamasını yalanladı.

Fatih Erel  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın açıklamasına yalanlama

İstanbul

İbrahim Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın açıklaması öncesinde Ilıcalı, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." bilgisini vermişti.

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