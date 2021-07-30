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Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 6 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. VTR
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Spor, Futbol

Galatasaray, TEMA Vakfı'nın kampanyasına 9709 fidan ile destek verdi

Galatasaray Kulübü, yaşanan orman yangınları sebebiyle TEMA Vakfı'nın düzenlemiş olduğu "Yaşamı Yeniden Yeşillendireceğiz" kampanyasına destek oldu.

Süha Gür   | 30.07.2021
Galatasaray, TEMA Vakfı'nın kampanyasına 9709 fidan ile destek verdi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak birlik olup yaralarımızı daha hızlı saracağımıza ve geleceğe daha yeşil bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz. Yangından etkilenen bölgeler için TEMA Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 'Yaşamı Yeniden Yeşillendireceğiz' kampanyasına, Galatasaray Spor Kulübü Derneği aktif üyelerimizin adına birer fidan dikerek toplam 9709 fidan desteği veriyoruz. Tüm Galatasaray camiasını da TR06 0006 4000 0011 0351 4889 07 IBAN numarasına açıklama kısmına GS1905 yazarak seferberlikte yer almaya davet ediyoruz."

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