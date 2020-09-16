Euro
8.89
Dolar
7.51
BIST 100
1,107.11
Altın
1,964.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Dışarıda kardeşiz fakat sahanın içerisinde gerçek manada mücadele edeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Azerbaycan'la kardeş olduklarını fakat sahada Neftçi takımı ile gerçek manada mücadele edeceklerini söyledi.

Ruslan Rehimov   | 16.09.2020
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Dışarıda kardeşiz fakat sahanın içerisinde gerçek manada mücadele edeceğiz

Baki

Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın yapacakları maç öncesinde Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uzun yıllar sonra Bakü'de bulunmaktan mutlu olduğunu, Azerbaycan'ı çok sevdiğini belirtti.

Azerbaycan'da kendilerini vatanlarında gibi hissettiklerini vurgulayan Terim, "Dışarıda kardeşiz fakat sahanın içerisinde gerçek manada mücadele edeceğiz. Azerbaycan'da bize karşı müthiş sevgi var. Fakat saha herkesin kazanmak isteyeceği bir yer olmalıdır. Neftçinin oyuncuları da iyi. Onun için dikkat edeceğiz. Herkes kazanmak ister. Saha ayrı, dışarısı ayrı. Neftçi Azerbaycan'ın en önemli takımlarından biri. Son 3 sezondur bu seviyelerde oynayan bir ekip. Son maçta mağlup oldular. Önemli oyuncuları da var. Hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.

"Muslera'nın ayağının kırılmasıyla bizim de kırıldığımız görülüyor" 

Terim, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Muslera'nın ayağının kırılması ile bizim de kırıldığımız görülüyor. Oradan da dönemediğimiz görülüyor. Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası. Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı ile Muslera bizim için önemli bir figür. Kalemizde olması bizim için büyük bir güven vesilesi. Allah beterinden saklasın diyoruz. Bir an öncesi dönmesi için gerek doktorlar gerek kendisi çalışıyor. Diğer kalecilerimize de güveniyoruz. Gerek Fatih gerek Okan bizle devam edecekler. Muslera'nın futbolu da burada bırakacağını düşünüyorum. Bu kadar hizmeti olmuş bir oyuncuya sahip olduğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz."

"Galatasaray'a değer kazandıracak bir takım planlıyoruz"

Galatasaray'ın yeni sezondaki transfer çalışmalarını da değerlendiren Terim, ekonomik durum nedeniyle transferlerin kolay yapılmadığını belirtti.

Transfer konusunda en iyisini yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Terim, "Umarım niyetimize uygun, hedefimize uygun bir şeyler yaparız. Galatasaraylılar şunu bilmeliler ki almış olmak için almak istemiyorum. Hem takımın yaş ortalamasını indirecek hem de Galatasaray'a değer kazandıracak bir takım planlıyoruz. Olursa olur, olmazsa bu kadroyla devam edeceğiz. Karalar da bağlamayız, söylenmeyiz de. Zor sezonu karşılayabilecek bir takım sayısal olarak tabii ki ben de istiyorum. Her mevkinin 2 adamı hazır olsun. Bizi Avrupa'dan son birkaç senedir ayıran en büyük özellik ekonomik koşullar. Aramızdaki makası açan en önemli konu budur. Bu parasal sıkıntı aşılmadığı sürece her kulübün işi zordur. Başta da biz olmak üzere." diye konuştu.

Terim ayrıca salgın bittikten sonra takımla Azerbaycan'a geleceği, burada taraftarların da yer alacağı bir karşılaşma veya etkinlikte bulunacağı konusunda söz verdi.

Öte yandan Galatasaray, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray-Neftçi karşılaşması yarın TSİ 19.00'da başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Onaylandığı zaman, Kovid-19 aşısı olmak için tereddüt etmem
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 200 bini geçti
Esed rejiminin Kovid-19 vaka ve ölümlerini gizlediği iddia edildi
Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 15 kişi yurda yerleştirildi
Mescid-i Aksa Kovid-19 nedeniyle yeniden ibadete kapatılıyor

Benzer haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Dışarıda kardeşiz fakat sahanın içerisinde gerçek manada mücadele edeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Dışarıda kardeşiz fakat sahanın içerisinde gerçek manada mücadele edeceğiz

Neftçi-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı statta 'kardeşlik' pankartları

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Galatasaray Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret

Galatasaray Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret
Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 79. maçına çıkacak

Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 79. maçına çıkacak
Galatasaray, Avrupa'da 286. kez sahne alıyor

Galatasaray, Avrupa'da 286. kez sahne alıyor