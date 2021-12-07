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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında kendi evinde temsilcimiz Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Galatasaray Teknik Direktörü Nurcan Çelik: Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Çelik, Fenerbahçe'ye 7-0 yenildikleri maçla ilgili "Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı." dedi.

Ercan Çakar   | 07.12.2021
Galatasaray Teknik Direktörü Nurcan Çelik: Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı

İstanbul

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Nurcan Çelik, çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum. Kırmızı verilmeyebilirdi, orada biraz niyete bakar durum. Direkt rakibe kasti bir şey yoktu. Sarı kartla durumu giderebilirdi. O da herhalde heyecana yenildi. Oyuncular da heyecana yenildi. Tarihte ilk defa böyle bir ambiyansta maç oynadılar. Maça fiziksel olarak hazırlardı. Belki zihinsel olarak çok iyi hazırlanamadılar." ifadelerini kullandı.

Nurcan Çelik, maçın hemen başında oyuncularının kırmızı kart görmesinin oyunlarını etkilediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı. Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı. Üzüldük açıkçası. Burada her koşula hazır olmamız gerektiğini gördük. Özellikle böyle bir günde skorun da farklı olması gerekiyordu. Bugün hakemin oyunumuzu etkilediğini düşünüyorum. Hakem azizliğine uğradık. Böyle bir dostluk maçında, 5. dakikada oyuncu atılmaz."

Galatasaraylı futbolcu İsmigül Yalçıner de skor nedeniyle çok üzgün olduklarını vurgulayarak, "Bizlere emek veren hocalarımızdan, Galatasaray yönetiminden ve ailesinden arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bunun telafisi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sezona yansıması olumlu olacak. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Çok üzgünüz." diye konuştu.

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