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Spor, Futbol

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sakatlığı bulunan Feghouli maçta forma giyemeyecek.

Ercan Çakar   | 17.04.2022
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

İstanbul

Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

Sahasındaki son 3 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 3 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Feghouli oynayamayacak

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç da yarın kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Altay maçında görev alamayacak.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

Galatasaray son 6 maçta yenilmedi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.

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