Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,467.30
BTC/USDT
27,442.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale’de “Çocuk Hakları Sokağı'nın Açılışı ve Çocuk Buluşması” etkinliğinde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray seçimini kazanan Dursun Özbek, futbolda 3-4 transfer düşünüyor

Galatasaray Kulübünde dün yapılan seçimde başkanlığa seçilen Dursun Özbek, futbolda 3-4 nokta transfer yapacaklarını ve takımı bozmayı düşünmediklerini söyledi.

Emrah Oktay   | 12.06.2022
Galatasaray seçimini kazanan Dursun Özbek, futbolda 3-4 transfer düşünüyor Fotoğraf: Yasin Aras/AA

İstanbul

Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen pilav gününe katılan Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin Galatasaray'da çok keyifli dönemler olduğunu aktaran Özbek, "Seçimler Galatasaray'da bir şölen, bayram niteliğinde geçiyor. Dün de öyle oldu. Yaklaşık 5 bin Galatasaraylı buradaydı. Birbiriyle görüşüp, sohbet edip kaynaşanlar vardı. Bizde seçimin en büyük özelliği bu. Bugün de pilav günümüz. İki tane bayram gününü bir arada yaşıyoruz." diye konuştu.

Seçilmesinin ardından sabah uyandığında ne hissettiğinin sorulması üzerine Özbek, "Galatasaray'a hizmet için geldik. Mutluluk hissettik. Genel kurulun bizi bu göreve layık görmesi de çok önemliydi. Bundan sonra Galatasaray'a olan borcumuzu ödeyeceğiz. Hizmet yaparak Galatasaray'a en büyük faydayı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Salı günü mazbata törenimiz var. Ondan sonra işbaşı yapacağız. Galatasaraylıları mutlu etmek, camiayı layık olduğu yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, transferle ilgili sorular üzerine, çalışmalara seçimden önce başladıklarını belirterek, "Seçime hazırlanırken bazı çalışmaları yürütüyorduk. Salı günü görevi devraldığımız zaman yeni başlayacak değiliz. Önceden hem finansal hem de futbol ile amatör branşlarda transferlerle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımı bozmayacaklarını aktaran Özbek, "3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir ama şu andaki görüşümüz bu." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör kararıyla ilgili ısrarlı sorular üzerine sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı, "Salı günü önce Sportif AŞ'nin yönetim kurulunu oluşturmamız lazım. Bunu oluşturduktan sonra açıklama gelecektir." dedi.

İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Özbek, "Görevi devraldıktan sonra elbette ki Torrent ile görüşeceğiz. Kendisi bizim antrenörümüz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama
AFAD cep telefonlarına sesli 'hayati uyarı bildirimi' mesajı gönderdi
Pençe-Kilit Operasyonu şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
"Yeşil bina"ları belgelendiren "Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi" hayata geçiyor
Başkentteki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi

Benzer haberler

Galatasaray seçimini kazanan Dursun Özbek, futbolda 3-4 transfer düşünüyor

Galatasaray seçimini kazanan Dursun Özbek, futbolda 3-4 transfer düşünüyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Galatasaray Kulübünde 2. Dursun Özbek dönemi

Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek
Galatasaray Kulübünün kongresinde oy kullanma işlemi sona erdi

Galatasaray Kulübünün kongresinde oy kullanma işlemi sona erdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak