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Spor, Futbol

Galatasaray, Polonyalı futbolcu Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı

Galatasaray, Fransa temsilcisi Lens'te forma giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Emre Doğan  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Galatasaray, Polonyalı futbolcu Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Lens ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Lens'e 1 milyon avro geçici transfer bedeli ödeneceği aktarıldı. Frankowski'nin ise sezonun kalan kısmında 900 bin avro alacağı bildirildi.

Yedi milyon avroluk satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Polonyalı futbolcuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Bu anlaşmaya göre Przemyslaw Frankowski'ye 2025-2026'dan itibaren her sezon için 1 milyon 700'er bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

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