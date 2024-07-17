Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı Bulgaristan ekibi Arda Kardzhali'ye kiraladı

İstanbul
Galatasaray Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı Bulgaristan'ın Arda Kardzhali takımına kiraladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.