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Galatasaray’ın transfer görüşmeleri yaptığı Hakim Ziyech, Atatürk Havalimanı’na geldi.
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Spor, Futbol

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya kiralandığını duyurdu

Galatasaray Kulübü, İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun İngiltere'nin Aston Villa takımına kiralandığını açıkladı.

Süha Gür  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya kiralandığını duyurdu

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Buna göre Aston Villa'nın, 5 milyon avro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı.

Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin avro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin avro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli karının yüzde 10'unu elde edeceği duyuruldu.

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