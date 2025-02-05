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Spor, Futbol

Galatasaray, Mario Lemina ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ve kulübü Wolverhampton Wanderers ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Metin Arslancan  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Galatasaray, Mario Lemina ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan transfer duyurusunda, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu, bugün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek.

Galatasaray formasını 2019-2020 sezonunda da giyen 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle ligde ve kupada 19 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


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