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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile anlaştı

Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için Rams Global şirketiyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Hilmi Sever  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile anlaştı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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