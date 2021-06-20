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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in yarın göreve başlayacağını açıkladı

Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in yarın sarı-kırmızılı takımın başında göreve başlayacağını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 20.06.2021
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in yarın göreve başlayacağını açıkladı

İstanbul

Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

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