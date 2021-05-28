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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas, listelerini divan kuruluna teslim etti

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan Burak Elmas, listelerini divan kuruluna verdi.

Ercan Çakar   | 28.05.2021
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas, listelerini divan kuruluna teslim etti

Istanbul

Türk Telekom Stadı'na gelen Burak Elmas, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti.

Burak Elmas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın aydınlık geleceği için mücadele verdiklerini dile getirerek, "Maalesef hukuksuz şekilde, hazırlanmamış adaylara imkan sağlama adına iptal edilen seçim için mecburen tekrar imzalarımızı ve listemizi teslim ettik. Şartlar ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın geleceği için belki de tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacağız. Galatasaraylıların da zaten olan biteni, alınan kararların arkasındaki niyetleri çok iyi anladığını görüyor ve ümit ediyorum." diye konuştu.

Burak Elmas'ın sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Rezan Epözdemir, Mustafa Özgür Kalelioğlu ve Özgür Işıtan Gün yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu ve Ahmet Ozan Şener'den oluştu.


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