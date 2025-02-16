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Spor, Futbol

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanını yaptı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını yeni tesislerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Metin Arslancan  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanını yaptı

İstanbul

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek.

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