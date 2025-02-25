Dolar
36.46
Euro
38.20
Altın
2,952.40
ETH/USDT
2,583.60
BTC/USDT
93,553.00
BIST 100
9,574.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Jose Mourinho'yu "Irkçılık" iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek.

Emrah Oktay  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Galatasaray, Jose Mourinho'yu "Irkçılık" iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten konuşla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Portekizli teknik adam, Galatasaray ile oynadıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde tır yangını nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 126 kişi tutuklandı
Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Giresun güzergahı ulaşıma açıldı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 15'i tutuklandı

Benzer haberler

Galatasaray, Jose Mourinho'yu "Irkçılık" iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek

Galatasaray, Jose Mourinho'yu "Irkçılık" iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek

Galatasaray teknik direktörü Buruk: Bu kadar kötü bir performans gösteren bir derbi hakemi hatırlamıyorum

Mario Lemina: Bu farkı koruyarak şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho: Bence derbi galibiyeti almadan şampiyon olmak mümkün

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho: Bence derbi galibiyeti almadan şampiyon olmak mümkün
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray 6 puan farkla liderliği sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray 6 puan farkla liderliği sürdürdü
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan maçında tek hedefi galibiyet

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan maçında tek hedefi galibiyet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet