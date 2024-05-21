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Spor, Futbol

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin 3 kişi ifadeye çağırıldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal ifadeye çağırıldı.

Zeynep Yeşildal  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin 3 kişi ifadeye çağırıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.


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