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Spor, Futbol

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Süha Gür  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yama/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

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