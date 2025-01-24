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Spor, Futbol

Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü, ikas Eyüpspor'dan milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Emrah Oktay  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Transferin maddi detaylarıyla ilgili bilgi verilen açıklamaya göre Eyüpspor Kulübüne 5 milyon 962 bin 500 avro bonservis bedeli ödenecek.

2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılan Ahmed ise bu sezonun ikinci yarısı için 20 milyon, 2025-2026 sezonu için 50 milyon, 2026-2027 sezonu için 60 milyon, 2027-2028 sezonu için ise 75 milyon lira kazanacak.

Geçen sezon sonunda Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 20 resmi müsabakada 9 kez fileleri havalandırarak dikkati çekti.

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