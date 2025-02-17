Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u Osimhen'in golleri ile yendi

Rize
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek Fenerbahçe ile 6 puan farkı korudu.
Çaykur Didi Stadı'ndaki maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda gol pozisyonu üretemedi. Karadeniz temsilcisi de tehlikeli ataklarından gol çıkaramayınca devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
Maçın 47. dakikasında ilk isabetli şutunu atan Galatasaray, Victor Osimhen ile fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü 7 dakika sürerken Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un bulduğu golle skora 1-1 eşitlik getirdi. Etkisiz futbol sergileyen konuk takımda sahneye 86. dakikada yine Osimhen çıktı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray, ligdeki 23. maçında 20. galibiyetini elde etti. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 63'e yükselterek namağlup ünvanını sürdürdü. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin dün Kasımpaşa'yı yenerek maç fazlasıyla 3'e düşürdüğü puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.
Çaykur Rizespor ise 12. kez mağlup olarak 27 puanda kaldı.
Derbi öncesi kritik galibiyet
Galatasaray, ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisine 6 puan farkla çıkacak.
İyi oynamadığı mücadeleden Osimhen'in 2 kafa golüyle 3 puan kazanan sarı-kırmızılı takım, ligin 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Rizespor'u son 6 maçta da yendi
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile yaptığı son 6 müsabakayı kazandı.
Karadeniz temsilcisi karşısında son puan kaybını 2020-21 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 sezonda tüm maçları galip tamamladı.
Söz konusu maçlarda 21 gol atan "Cimcom" kalesinde 7 gol gördü.
Yenilmezlik serisi 24 maça çıktı
Galatasaray, Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisini 24 maça taşıdı.
Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Üst üste 32 maçta gol attı
Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.
Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.
Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.
Ligde 3 maç sonra gol yedi
Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçın ardından kalesinde gol gördü.
Ligin 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ve 22. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı takım, 23. haftada ise 30. dakikada rakibinin sahadan çekilmesi nedeniyle Adana Demirspor mücadelesini 3-0 hükmen kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşısında 54. dakikada Ali Sowe'un golüne engel olamadı.
Osimhen 14 gole ulaştı
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 14'ye çıkardı.
Yıldız santrfor, ligdeki 18. maçında 14 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 5 golü olan Osimhen, toplamda 19 kez fileleri havalandırdı.
Çaykur Rizespor maçı öncesinde attığı son 4 golü de penaltıdan bulan Osimhen, 6 lig karşılaşmasının ardından akan oyunda gol sevinci yaşadı.
Lemina, 1695 gün sonra Galatasaray forması giydi
Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Mario Lemina, 1695 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Kiralık forma giydiği 2019-20 sezonunda son maçına 28 Haziran 2020'de çıkan Gabonlu orta saha oyuncusu, Çaykur Rizespor mücadelesinin 60. dakikasında oyuna girdi.
Ara transferde Trabzonspor'dan transfer edilen Eren Elmalı da 46. dakikada oyuna girerek ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.
İlk yarıda isabetli şut çekemedi
Galatasaray, müsabakanın ilk yarısında etkisiz performans sergiledi.
Savunmada rakibine önemli pozisyonlar veren sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise istediklerini yapamadı.
Ligde 24. hafta öncesinde en golcü 2 takımdan olan Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıda kaleyi bulan şut atamadı.
Maçın ilk yarısında 8 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray, sezonun en düşük istatistiğini yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemedi.
Okan Buruk'tan devre arasında müdahale
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında iki değişiklik yaparak oyuna müdahale etti.
Tecrübeli teknik adam, iyi geçmeyen ilk yarının ardından ikinci devrenin başında iki oyuncu değişikliğine gitti. Buruk, stoper Carlos Cuesta ile orta saha oyuncusu Dries Mertens'i oyundan alırken yerlerine Roland Sallai ve Eren Elmalı'yı sahaya sürdü.
Takımını maça üçlü savunma dizilişiyle başlatan Buruk, devre arasındaki değişikliklerle dörtlü savunmaya döndü.
İlk yarı
2. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Ahmed Kutucu ile geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
32. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında defans topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Hojer'in şutunda defansa çarpan meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
33. dakikada Hojer'in sağ kanattan ortasında Sara, topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Akintola'nın vuruşunda meşun yuvarlak, Abdülkerim Bardakçı'dan kornere gitti.
39. dakikada orta alanda Torreira'dan topu kapan Abdülkadir Ömür, boş durumdaki Sowe'yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinden oyun alanına döndü.
41. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor kontra atağında Sowe, ceza sahasının sağında Akintola'ya topu aktardı. Akintola'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Hojer'in sol kanattan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.
İlk yarı 0-0 berabere bitti.
İkinci yarı
47. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Frankowski'nin ortasında iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
51. dakikadaki Çaykur Rizespor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mithat Pala'nın içeri çevirdiği top kaleye yöneldi, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
54. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın kale önüne yerden pasında Sowe, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.
61. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Lemina'nın ceza sahası dışından vuruşunda top defanstan döndü. Dönen topu kontrol eden Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta gitti.
66. dakikada Çaykur Rizespor atağında Sowe'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın şutunda top, yakın direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Lemina'nın ortasında Osimhen iyi yükselirken kaleci Tarık topu kornere çeldi. Korner atışında önde direkteki Lemina topu içeri çevirdi, Osimhen kafa vuruşuyla takımını ikinci kez öne geçirdi: 2-1.
90+4. dakikada Taha Şahin'in defansın arkasına pasında Zeqiri'nin bekletmeden kafayla içeri çevirdiği topu Akintola'dan önce kaleci Muslera kontrol etti.
90+5. dakikada sol kanattan Hojer'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Alikulov'un yakın mesafeden vuruşu kale direğinin üstünden auta gitti.
Karşılaşmadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Çaykur Rizespor kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti
Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın 60 ve 82. dakikaları arası hariç bir çok bölümün istedikleri gibi geçtiğini dile getirdi.
Maçın devre arasına önde girmek istediklerini anlatan Palut, "Galatasaray'a pozisyon vermedik. Skoru yakalayacak pozisyonlar bulduk. İkinci yarı erken gol yememize rağmen kırılmadık, karşılığını verdik. 60 ve 82. dakikalar arası Galatasaray baskısını önleyemedik.Baskı yapabilir üstümüze gelebilirler fakat ayağımıza geçen toplarla bizim de onları geriye koşturmamız topa sahip olmamız gerekirken burada çok çabuk pas hataları yaptık." değerlendirmesinde bulundu.
Palut, ilk yarı son derece iyi bir Çaykur Rizespor olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:
"Çaykur Rizespor kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti. Bir şekilde biz golü bulamıyoruz ama duran top, karambol bir şekilde top geliyor ve maçı kaybediyoruz. Üstün bir rakip oyunu, sahada hiçbir şey yapmayan bir görüntümüz olduğu zaman kabullenilmesi daha kolay ama bu şekilde mücadele edip elimize fırsatları geçip değerlendiremeyip rakibe teslim olduğunuz zaman gerçekten insanı yoruyor. Ben oyuncularımı o periyot dışında kutluyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.