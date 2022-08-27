Dolar
18.16
Euro
18.10
Altın
1,738.15
ETH/USDT
1,511.30
BTC/USDT
20,250.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Hilmi Sever   | 27.08.2022
Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretlerinin Kalba Union tarafından ödeneceği belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: TSK, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonlarını başarıyla yaptı ve yapmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi programında şehit ailelerine ve gazilere telefonla hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Türkiye'den Libya'daki olaylara ilişkin taraflara 'çatışmaları durdurma' çağrısı
Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı

Benzer haberler

Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet