Galatasaray, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

İstanbul
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'un ardından Çaykur Rizespor'u da mağlup ederek 4'te 4 yaptı.
Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan müsabakayı 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 5-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, puanını 12'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.
İlk 2 gol stoperlerden
Çaykur Rizespor karşısında Galatasaray'ın ilk iki golünü stoperleri kaydetti.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Davison Sanchez, 3. dakikada takımının ilk golünü attı.
Sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü de 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Gabriel Sara ilk golünü attı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı.
Brezilyalı orta saha, 49. dakikada rakip ağları havalandırarak yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı.
Barış Alper Yılmaz, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı
Çaykur Rizespor karşısında takımının son golünü atan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.
Barış Alper Yılmaz, ligdeki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.
Galatasaray, iki maçında 10 gol attı
Galatasaray, Süper Lig'deki son iki karşılaşmasında 10 kez topu rakip ağlarla buluşturdu.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1, 5. haftada da Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.
Bu sezon ilk kez kalesini gole kapadı
Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde gol görmedi.
Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de de Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.
İki takım da altışar oyuncu değiştirdi
Karşılaşmada iki takım da altışar oyuncu değişikliği yaptı.
Çaykur Rizespor'un Özbek futbolcu Husniddin Alikulov'un beyin sarsıntısı nedeniyle oyuna devam edemezken, kurallar gereği iki takım da fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı elde etti.
Müsabakada hem Çaykur Rizespor hem de Galatasaray, altışar oyuncu değiştirdi.
Çaykur Rizespor, son 3 maçta 11 gol yedi
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada toplamda 11 gol yedi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'den 5'er gol yiyen Karadeniz ekibi, Kasımpaşa maçında da kalesinde 1 gol gördü.
Gabriel Sara: Takıma en çok nerede yardımım dokunacaksa orada oynarım
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gabriel Sara, takımına birçok pozisyonda fayda sağlayabileceğini söyledi.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sara, "Ben kendimi her pozisyonda rahat hissediyorum. Takıma en çok nerede yardımım dokunacaksa orada oynarım. Atmosfer harikaydı, taraftarlar harikaydı. Bana hissettirdikleri bu duygulara karşılık vermek istiyorum." diye konuştu.
Şu anda Fenerbahçe derbisini düşünmediklerini belirten Sara, "Norwich City'de sezon başında 6 numara başlamıştım, uzun paslarla takımıma yardımcı olabilmiştim. Sezonu ise sağ kanatta bitirdim. Goller önemli ama en önemlisi takımıma yardımcı olabilmek." değerlendirmesinde bulundu.
Victor Osimhen'in özel bir oyuncu olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "Herkes onun hikayesini biliyor, onun gibi özel oyuncuyla oynayınca her şey kolaylaşıyor. Transfer ücretim üzerimde baskı oluşturmuyor. Burada olma sebebim futbolu seviyor olmak. İşime odaklanırsam eğer her şey yoluna girecek." şeklinde görüş belirtti.
İlk yarı
3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta, altıpas üstünde topa iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
15. dakikada Sara'nın ortasında, penaltı noktası civarında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
25. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın ortasında altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakçı'nın ayak koyduğu top filelere gitti: 2-0.
Galatasaray, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde kazanan Sara'nın penaltı noktası civarından sert şutunda, top filelerle buluştu: 3-0.
61. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ön alanda yaptığı baskıyla topu rakibinden kapan Toreira, sağdan ceza sahasına bindiren Mertens'i gördü. Belçikalı oyuncunun bekletmeden uzak direğe yerden vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.
78. dakikada Batshuayi'nin pasında altıpasın solundan Osimhen'in uzak direğe yerden şutunda, kalecinin müdahale ettiği top kornere çıktı.
80. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Hızlı gelişen atakta Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kaan Ayhan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı daha müsait durumda arkadan gelen Barış Alper'in önüne bıraktı. Barış Alper, gelişine vuruşla topu filelerle buluşturdu: 5-0.
Galatasaray, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.