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Trabzonspor Futbol Takımı, Macaristan kampında gerçekleştirilen antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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Spor, Futbol

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Mertens'in sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattı

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile yeni sözleşme imzaladı.

Emre Doğan  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Galatasaray, Belçikalı futbolcu Mertens'in sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Mertens'e gelecek sezon için net 2 milyon 900 bin avro ödeneceği belirtildi.

2022-2023 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray ile tüm kulvarlarda çıktığı 84 maçta 19 gole imza attı.

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