Galatasaray, Belçikalı futbolcu Mertens'in sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Mertens'e gelecek sezon için net 2 milyon 900 bin avro ödeneceği belirtildi.
2022-2023 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Deneyimli futbolcu, Galatasaray ile tüm kulvarlarda çıktığı 84 maçta 19 gole imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.