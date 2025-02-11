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Spor, Futbol

Galatasaray, altyapısına 16 yeni ismi dahil etti

Galatasaray, altyapısına farklı yaş kategorilerinde 16 ismi transfer etti.

Süha Gür  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Galatasaray, altyapısına 16 yeni ismi dahil etti

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, aileleriyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen genç oyuncular, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, teknik direktör Okan Buruk ve A Takım futbolcularından Yunus Akgün'ün de yer aldığı törende sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın, Gebze Yenikentspor'dan 24 Şubat 2013 doğumlu Emir Aydın'ın yanı sıra Altınordu'dan transfer ettiği isimler şöyle:

Eren Topaloğlu - 01.06.2010

Kuzey Yıldız - 29.06.2010

Eymen Ayyıldız - 13.01.2011

Yağız Ünlen - 11.11.2011

Berat Bayraktar - 15.07.2011

Yusuf Bayram - 14.01.2011

Poyraz Kirişkuzu - 03.11.2011

Muhammet Burak Görgin - 04.08.2010

Yusuf Sivaslıoğlu - 13.3.2010

Mert Samed Selam - 19.05.2010

Doruk Kadiroğlu - 08.11.2010

Ahmet Poyraz Çakmak - 05.01.2011

Eren Kaya - 12.01.2008 (Profesyonel)

Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu - 15.03.2010

Cem Efe Eroğlu - 04.07.2009 (Profesyonel)

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