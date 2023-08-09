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Spor, Futbol

Futbolda Cumhuriyet Kupası 100. yıla özel organize edilecek

Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında Sivasspor tarafından düzenlenerek geleneksel hale getirilen Cumhuriyet Kupası, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı onuruna gerçekleştirilecek.

Halife Yalçınkaya  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Futbolda Cumhuriyet Kupası 100. yıla özel organize edilecek

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yaparak Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kadim şehir Sivas'ta, Cumhuriyet'in 100. yılına özel organize edilecek turnuvanın bu anlamlı yılda daha da önem kazanacağı belirtildi.

Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası'nın 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 10 kez de tek maç sistemine göre oynandığı aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Kupası, 2019 yılından sonra futbol takımımızın yoğun maç programı ve tüm dünyayı etkisi alına alan Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenememişti. 2023-2024 sezonunda milli maç arasında yapılacak Cumhuriyet Kupası'nın tarihi, maç programı ve ayrıntıları ilerleyen günlerde kulübümüzün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak." ifadelerine yer verildi.

2009 yılında da düzenlenmeyen Cumhuriyet Kupası'nı daha önce Çaykur Rizespor (1998), Konyaspor (1999), Mersin İdmanyurdu (2000, 2014), Sivasspor (2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019), Sakaryaspor (2003), Kayseri Erciyesspor (2006, 2013), Kasımpaşa (2007, 2016), Fenerbahçe (2010) ve Terek Grozni (2012) kazanmıştı.

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