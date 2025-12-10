Futbol: UEFA Konferans Ligi

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.
Samsunspor, evinde Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak.
Ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Fiorentina (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
20.45 Jagiellonia (Polonya) - Rayo Vallecano (İspanya)
20.45 Drita (Kosova) - AZ Alkmaar (Hollanda)
20.45 Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda)
20.45 Samsunspor - AEK (Yunanistan)
20.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Hacken (İsveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Sparta Prag (Çekya)
20.45 Noah (Ermenistan) - Legia Varşova (Polonya)
23.00 Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya)
23.00 Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya)
23.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya)
23.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre)
23.00 Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa)
23.00 Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)
23.00 Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
