Dolar
42.59
Euro
49.59
Altın
4,195.44
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,270.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolcu Marius Mouandilmadji,, UEFA Konferans Ligi'nde Yunanistan'ın AEK takımı ile yapacakları maça ilişkin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolcu Dorgeles Nene, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacakları maça ilişkin Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Futbol: UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak.

Emre Aşıkçı  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Futbol: UEFA Konferans Ligi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

Samsunspor, evinde Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Fiorentina (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.45 Jagiellonia (Polonya) - Rayo Vallecano (İspanya)

20.45 Drita (Kosova) - AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda)

20.45 Samsunspor - AEK (Yunanistan)

20.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Hacken (İsveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Noah (Ermenistan) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya)

23.00 Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya)

23.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya)

23.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre)

23.00 Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa)

23.00 Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

23.00 Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması zorunluluktur
Türkiye dünyada ormanlık alanını en fazla artıran ülkeler arasında
TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı açık artırmayla satacak
İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylemlerini sürdürdü
Doğal gaz tankeri "Gryphon A" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Benzer haberler

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Futbol: UEFA Konferans Ligi

Trabzonspor'da hedef büyük maçlardaki galibiyet özlemini bitirmek

Samsunspor, AEK maçına ilk 8'deki yerini garantilemek için çıkacak

Samsunspor, AEK maçına ilk 8'deki yerini garantilemek için çıkacak
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı
Trabzonspor-Beşiktaş maçına, konuk takım taraftarları alınmayacak

Trabzonspor-Beşiktaş maçına, konuk takım taraftarları alınmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet