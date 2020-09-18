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Spor, Futbol, Koronavirüs

Fraport TAV Antalyaspor'da bazı futbolcuların Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fraport TAV Antalyaspor'da bazı futbolcuların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, takım Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket edemedi.

Oktay Özden   | 18.09.2020
Fraport TAV Antalyaspor'da bazı futbolcuların Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalya

Fraport TAV Antalyaspor'da bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, takım Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket edemedi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Edinilen bilgiye göre, A takımdaki bazı oyuncuların Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine kırmızı-beyazlı kafilenin, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareketi sağlanamadı.

Sağlık Müdürlüğünden tesislere çağrılan ekibin, yapacağı yeni Kovid-19 testlerinin ardından takımdaki durumun netleşeceği öğrenildi.

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